Valga 

El BNG de Valga recogerá firmas para solicitar un plan de seguridad en la N-550 ante las medidas "insuficientes" del gobierno

Los nacionalistas creen que en 1.000 metros de carretera deberían existir más pasos de peatones regulados por semáforo

Fátima Pérez
22/12/2025 14:41
Paso de peatones en Ponte Valga
Paso de peatones en Ponte Valga
El BNG de Valga considera "insuficiente" la actuaciones que anunció el Concello hace unos días para instalar un paso de peatones regulado por semáforo en las inmediaciones de la Casa do Concello en la N-550, y asegura que recogerá firmas para solicitar un plan de seguridad integral. 

"É especialmente grave que, nos máis de 1.000 metros polos que a estrada percorre o solo urbano, só existise un paso de peóns regulado por semáforo, que ademais funciona de maneira irregular, obrigando aos veciños e veciñas a cruzar en condicións perigosas", apuntan los nacionalistas. 

Sin embargo, considera que el espacio donde el gobierno local instalará el paso de peatones no es el “máis axeitado”. “Ademais, a instalación do semáforo que regulará o paso de peóns na marxe dereita da estrada deixa unha anchura de beirarrúa libre de obstáculos de pouco máis dun metro cando se esixe un mínimo de 1,80 metros”, apunta el portavoz nacionalista, Fran Devesa

Por todo esto, y ante la falta de compromiso del Ministerio de Transportes, el BNG de Valga iniciará una recogida de firmas para solicitar un plan integral que mejore la seguridad vial de la N-550 a su paso por Ponte Valga, incluyendo la mejora de las intersecciones y la creación de pasos de peatones seguros, ya que la reciente instalación, "continúa supoñendo un risco constante para a seguridade".

