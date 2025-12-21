Asociaciones, excursionistas, colegios y particulares aterrizan en Valga para visitar su Belén

Una de las excursiones que llegó a Campaña esta semana Cedida

El aluvión de visitas continua asolando el Belén Artesanal en Movimiento de Valga desde que se inauguró el pasado 30 de noviembre. Centros educativos, grupos de viajeros o entidades de carácter social, pasaron esta semana por Campaña para visitar el Nacimiento fuera del horario habitual de apertura.

Las escuelas del CRA de Valga continuaron su recorrido por el Belén, así como el alumnado del colegio Ferro Couselo. Pero también fueron varios de los colegios e institutos de otras localidades gallegas los que aprovecharon los últimos días lectivos para acercarse a Valga.

El Juan Sebastián El Cano, de Pontevedra desplazó a 21 estudiantes de Primaria y 17 de Secundaria. Este centro solía visitar el Belén cada Navidad, pero “facía catro ou cinco anos que non viñamos” y ahora decidieron retomar la tradición.

También se acercó a Campaña el IES Pontepedriña de Santiago; el IES Torrente Ballester, de Pontevedra, que hace unos 20 años que no falla a su cita con Valga; desde A Coruña llegó una delegación del IES Monte das Moas y, desde Vigo, el instituto A Guía.

El Centro de Día de Vilagarcía también recorrió la instalación y sus nuevas escenas y figuras como lo hicieron también usuarios del CODI y de la asociación Amipa, colectivo de la comarca del Sar que trabaja para la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual.

A todas estas visitas hay que sumar las personas que llegan a Campaña dentro del horario habitual de apertura, que se cuentan por miles demostrando un año más su éxito.