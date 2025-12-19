Mi cuenta

El BNG de Valga exige más apoyo y promoción para el comercio local: “Xeran riqueza e emprego”

Fátima Pérez
19/12/2025 07:22
El BNG busca poner en valor un sector esencial para la economía de Valga
El BNG busca poner en valor un sector esencial para la economía de Valga
Cedida
El BNG de Valga denuncia la falta de promoción y apoyo por parte del Concello para impulsar el comercio local y asegura que este abandono se refleja en los presupuestos del 2026 en los que solo se destinan 3.000 euros al apoyo de este sector.

Los nacionalistas consideran que se trata de “unha cantidade claramente insuficiente” e insisten en que cada compra realizada en Valga ayuda a mantener “viva a economía”.

Lamentan que el Concello vaya a invertir “292 veces máis” en la construción de un parque acuático y resort de cabañas flotantes en Porto Piñeiro que en el comercio local. “Os autónomos son unha peza esencial da economía valguesa, sostendo pequenos negocios que dinamizan e xeran riqueza e emprego”, apuntan.

