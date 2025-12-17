Valga amplia en 1,7 millones su convenio con Augas para reducir riesgos de inundaciones

Un rio de Valga cerca de desbordar tras las fuertes lluvias del mes de noviembre Cedida

El gobierno local aprueba una modificación en el convenio entre el Concello de Valga y Augas de Galicia para reducir el riesgo de inundaciones en el municipio. El objetivo es incrementar el presupuesto de este convenio -firmado en el año 2021- en más de 1,7 millones de euros para incorporar actuaciones adicionales en el río Valga y en el regato do Soutiño e incrementar así su capacidad de desague.

De esta forma, la Xunta de Galicia aumenta hasta casi 3 millones de euros la inversión en obras hidráulicas en el municipio de Valga con el fin de realizar una intervención integral que minimice las inundaciones y su impacto en las construcciones e infraestructuras existentes.

Destino de los fondos

Del total de esta cuantía, unos 775.986 euros ya se destinaron a proteger el margen derecho del río Valga y la mejora del espacio fluvial del río Louro entre la PO-548 y la línea del tren.

Ahora quedan pendientes por invertir 2.181.354 euros en otras dos actuaciones: una de ellas las mejoras del espacio fluvial del río Valga entre la línea del tren y la rúa Devesa y la mejora hidráulica de los ríos Valga y Soutiño en el área de riesgo potencial de inundaciones.

Dado el alcance de las intervenciones hidráulicas pendientes de ejecutar también se amplía la vigencia del convenio hasta septiembre de 2029, dando así margen para completar la licitación de las actuaciones pendientes, la ejecución de las obras y los trámites finales a realizar por parte del Concello de Valga.