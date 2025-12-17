Mi cuenta

Valga

Un paso de cebra con semáforo mejorará la seguridad vial en Pontevalga

Fátima Pérez
17/12/2025 23:10
Las obras de instalación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Cedida
Valga instalará un nuevo paso de peatones regulado por semáforo para mejorar la seguridad vial en la carretera N-550 a su paso por Pontevalga, en las inmediaciones de la Casa do Concello.

Desde hace unos días se están ejecutando las obras de instalación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras las reiteradas solicitudes del gobierno local en los últimos años. El semáforo, que regulará el cruce de los peatones de una a otra margen de la carretera nacional, ya está colocado justo frente a la Casa Consistorial y dispone de luminarias que mejorarán la visibilidad del paso de peatones.

Una vez se completen las obras, se pondrá en servicio el semáforo, que funcionará de manera independiente al existente en la intersección que conecta la N-550 con la carretera provincial Baño-Martores.

Satisfacción del alcalde

El alcalde, José María Bello Maneiro, muestra su satisfacción por esta mejora, que “era urxentísima xa que a diario son moitas as persoas que acoden a realizar trámites ao Concello e cruzan sen ningunha seguridade, xa que teñen que aparcar na outra marxe da N-550”. 

