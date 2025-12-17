La Escuela de Música de Valga ofrece esta Navidad un campus musical con plazas limitadas

Alumnos de la Escola Municipal de Música de Valga Cedida

La Escuela Municipal de Música organiza durante estas fechas navideñas un campus musical que se desarrollará en las instalaciones del Auditorio durante dos semanas, entre los días 20 de diciembre y 3 de enero.

Los inscritos participarán en ensayos y actividades musicales en horario de 11:00 a 14:00 horas. Trabajarán un repertorio integrado por las obras: ‘Obertura del ballet El Cascanueces’, de Tchaikovsky; ‘Sinfonía nº 9 del Nuevo Mundo’, de A. Dvorak; ‘Polca trisch-trasch’ y la ‘Marcha Radetzky’ de Strauss. Los días 3, 4, 6 y 11 de enero ofrecerán conciertos en el Auditorio, con entrada gratuita para el público.

El campus tiene un precio de 200 euros por participante, aunque los miembros de la Orquesta y de la Banda de Valga pueden participar de forma gratuita.

Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse hasta mañana, 18 de diciembre. Para ello es necesario realizar el pago en la cuenta de la Asociación Cultural Musival, en Abanca, cubrir la hoja de matrícula y enviar los documentos a la dirección electrónica esmudevalga@gmail.com. Las personas interesadas en obtener más información pueden llamar al 665 086 515.