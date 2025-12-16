Mi cuenta

Valga

La Xunta somete a información pública el proyecto para construir una senda peatonal en la PO-548

Los ciudadanos de Valga tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones sobre el trazado del proyecto

Fátima Pérez
16/12/2025 20:40
Durante un plazo de 30 días los ciudadanos podrán presentar alegaciones
Durante un plazo de 30 días los ciudadanos podrán presentar alegaciones
Cedida
El proyecto de construcción de una nueva senda en la vía de servicio anexa a la carretera autonómica PO-548 en Valga, destinado a mejorar la movilidad y la seguridad viaria, ha iniciado su fase de información pública, tras recibir una aprobación provisional por parte de la Axencia Galega de Infraestruturas.

Ahora, durante un plazo de 30 días hábiles, los ciudadanos podrán presentar alegaciones sobre el trazado del proyecto y el objetivo de la Xunta, una vez finalice este periodo, será poder aprobar la obra en el primer trimestre de 2026.

Esta actuación de mejora de movilidad y de seguiridad vial se traduce en una inversión que rondará los 176.000 euros, cuantía en la que también se contempla el pago de las expropiaciones necesarias para ejecutar estas obras.

En total, esta intervención tendrá una longitud aproximada de 120 metros, y no se contempla una intervención sobre el trazado, sino una redistribución de las secciones para habilitar itinerarios seguros.

La obra, impulsada por la Consellería de Vivenda pretende mejorar dos anchos de la vía de servicio, la ejecución de una zona peatonal y de un camino de acceso a los terrenos que no interfiera con la vía de servicio ni la senda. 

