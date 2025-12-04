Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga 

Defensa formaliza el contrato con Urovesa para crear 100 vehículos VERT en un plazo de cinco años

El importe será de 321,4 millones de euros y la empresa de Valga tendrá hasta noviembre de 2030 para hacer entrega de todo el material contratado

Fátima Pérez
04/12/2025 13:43
Uno de los vehículos de Urovesa durante una prueba en la planta de Valga
Uno de los vehículos de Urovesa durante una prueba en la planta de Valga
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Ministerio de Defensa adjudica a Urovesa el contrato público para la adquisición de cerca de 100 vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) por un importe de 321,4 millones de euros. Aunque ya se conocía que la empresa de Valga iba a recibir esta licitación, todavía no se había concretado la adjudicación del contrato, el cual tendrá un plazo de ejecución hasta finales de noviembre de 2030.

Este contrato servirá para cubrir las necesidades de todos los grupos de Caballería del Ejército de Tierra. "Estos vehículos permiten realizar misiones de reconocimiento y seguridad en profundidad de una forma interoperable con el resto de sistemas del Ejército de Tierra y países de la OTAN", detalló Defensa.

Margarita Robles junto al presidente de Urovesa, Justo Sierra, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco

Urovesa prevé un salto tecnológico y un 2025 con 20% más en su facturación

Más información

Ya durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la planta de Valga, el presidente de Urovesa, Justo Sierra, aseguró que la previsión era entregar los primeros prototipos en el año que viene, “después irá una fase de preserie y acabaremos con una intensidad mayor de suministros en los años 2029 y 2030”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Ejecución de los trabajos, durante los últimos días

Ribadumia inicia el cuarto ciclo de desbroce y limpieza de viales por todas las parroquias
Redacción
El Gobierno indicó que no se pudo realizar la lectura real de contadores y se hizo estimada a la baja, lo que provocó que los recibos del último trimestre fuesen "inusualmente elevados"

El Gobierno de Boiro achaca los recibos del agua inflados a cambios de personal y herramientas del servicio que no permitieron leer los contadores
Chechu López
El Cuntilín siempre cuenta con un elevado número de inscritos

Cuntis abrirá el martes el plazo para inscribirse en el programa de conciliación ‘Cuntulín Nadal’
Fátima Pérez
Campanario de la parroquia de Dimo

Un nido de velutinas impide a Dimo unirse al 4° aniversario del toque manual de campanas
Fátima Pérez