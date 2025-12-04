Defensa formaliza el contrato con Urovesa para crear 100 vehículos VERT en un plazo de cinco años

Uno de los vehículos de Urovesa durante una prueba en la planta de Valga Gonzalo Salgado

El Ministerio de Defensa adjudica a Urovesa el contrato público para la adquisición de cerca de 100 vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT) por un importe de 321,4 millones de euros. Aunque ya se conocía que la empresa de Valga iba a recibir esta licitación, todavía no se había concretado la adjudicación del contrato, el cual tendrá un plazo de ejecución hasta finales de noviembre de 2030.

Este contrato servirá para cubrir las necesidades de todos los grupos de Caballería del Ejército de Tierra. "Estos vehículos permiten realizar misiones de reconocimiento y seguridad en profundidad de una forma interoperable con el resto de sistemas del Ejército de Tierra y países de la OTAN", detalló Defensa.

Ya durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la planta de Valga, el presidente de Urovesa, Justo Sierra, aseguró que la previsión era entregar los primeros prototipos en el año que viene, “después irá una fase de preserie y acabaremos con una intensidad mayor de suministros en los años 2029 y 2030”.