Diario de Arousa

Valga

El CODI de Valga celebra el día de las personas con dispacidad con actividades reivindicativas

Fátima Pérez
04/12/2025 08:10
La actuación musical de los usuarios del CODI
La actuación musical de los usuarios del CODI
Cedida
El Centro Ocupacional de Discapacidade (CODI) de Valga celebró ayer, durante toda la mañana, el Día Internacional de las personas con dispacidad con actividades que reunieron a los usuarios del centro y a sus familias.

A la jornada también asistió el alcalde, José María Bello Maneiro, y los concejales Pedro Calvo y Carmen Gómez.

Para conmemorar esta fecha, se proyectó un vídeo en el que se reclamaba integración e igualdade de oportunidades para demostrar las capacidades de todos los usuarios que forman parte de este centro

En tono reivindicativo, interpretaron su propia versión de la canción “Color esperanza”, que prepararon en las sesiones de musicoterapia. Elena fue la voz principal mientras que todos sus compañeros le hicieron los coros. Después, los invitados participaron en una merienda con chocolate caliente y dulces elaborados por las familias.

Además, los usuarios pintaron un mural en el que se podría ver a una mujer mirando hacía el mar de espaldas, una pintura que, como explican, incide en la doble discriminación que sufren las mujeres discapacitadas y al mismo tiempo resaltar la superación personal.

