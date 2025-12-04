Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Una campeona del mundo visita el Belén de Valga al descubrir que está representada su hazaña

La deportista se pudo ver en el montaje con su  medalla de oro en la modalidad de doble minitramp

Fátima Pérez
04/12/2025 17:30
La deportista Melania Rodríguez posando junto al Belén de Valga
La deportista Melania Rodríguez posando junto al Belén de Valga
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Belén Artesanal en Movimiento de Valga, abierto al público desde el pasado domingo, recibió la visita de una campeona del mundo, la gimnasta de Ponteareas Melania Rodríguez, que aparece representada en el montaje de este año con su medalla de oro en la modalidad de doble minitramp.

La deportista, que entrena en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, hizo una escapada a Valga para comprobar si era cierto lo que le habían dicho. “Un día, cando ía xantar, as camareiras do CGTD dixéronme que aparecía no Belén. Foi a primeira noticia que tiven e propúxenme vir a velo. Pareceume impresionante, non me esperaba que fora tan grande nin con tantas figuras. Encantoume, é precioso”, explicó la gimnasta al finalizar el recorrido por el nacimiento, que incluyó una bajada al foso para que pudiera apreciar todos los mecanismos que dan movimiento a las figuras.

En su visita la deportista estuvo acompañada por varios integrantes de la asociación Amigos del Belén, entre ellos la presidenta, Mari Carmen Castiñeiras, y se mostró muy ilusionada por este reconocimiento a su trayectoria. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La escuela para niños de San Simón llega en forma de documental a Vilagarcía
Olalla Bouza
El ideal gallego

La Concellería de Educación de Vilagarcía invita a conocer el Bosque Atlántico
Olalla Bouza
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el lugar del accidente de tráfico

Herido un motorista al sufrir un accidente al caer de su vehículo después de que se le cruzase un animal cuando circulaba por la recta de Palmeira
Chechu López
Entorno del Campo da Torre, en Caldas

Caldas recibe el visto bueno de Patrimonio y podrá licitar la obra en el Campo da Torre
Fátima Pérez