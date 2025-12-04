Una campeona del mundo visita el Belén de Valga al descubrir que está representada su hazaña

La deportista Melania Rodríguez posando junto al Belén de Valga Cedida

El Belén Artesanal en Movimiento de Valga, abierto al público desde el pasado domingo, recibió la visita de una campeona del mundo, la gimnasta de Ponteareas Melania Rodríguez, que aparece representada en el montaje de este año con su medalla de oro en la modalidad de doble minitramp.

La deportista, que entrena en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, hizo una escapada a Valga para comprobar si era cierto lo que le habían dicho. “Un día, cando ía xantar, as camareiras do CGTD dixéronme que aparecía no Belén. Foi a primeira noticia que tiven e propúxenme vir a velo. Pareceume impresionante, non me esperaba que fora tan grande nin con tantas figuras. Encantoume, é precioso”, explicó la gimnasta al finalizar el recorrido por el nacimiento, que incluyó una bajada al foso para que pudiera apreciar todos los mecanismos que dan movimiento a las figuras.

En su visita la deportista estuvo acompañada por varios integrantes de la asociación Amigos del Belén, entre ellos la presidenta, Mari Carmen Castiñeiras, y se mostró muy ilusionada por este reconocimiento a su trayectoria.