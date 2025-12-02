Valga aprueba en Pleno sus presupuestos para el 2026 que ascienden a más de 9 millones

La Corporación municipal en el Pleno de Valga Cedida

La Corporación municipal de Valga debate en el Pleno sobre los presupuestos para el próximo 2026, que asciende a 9.167.972 euros. En cuanto a los ingresos, representan 9.442.972 euros, generando así un superávit de 275.000 euros.

Las cuentas destinan 3,2 millones a inversiones reales entre las que se encuentran la regeneración de la laguna de Porto Piñeiro, el acondicionamiento del entorno de la capilla de la Devesa y de la iglesia de Campaña, mejoras en saneamiento o mejoras en instalaciones deportivas. Para financiar estas últimas se aprobó un crédito extraordinario de 700.483 euros con cargo al Fondo de Cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

En relación a los presupuestos, las principales partidas son: seguridad ciudadana (150.250 euros); vivienda (565.112 euros); bienestar comunitario (1’2 millones); medio ambiente (1’1 millones); servicios sociales (1’2 millones); empleo (749.249 euros); educación (535.150 euros); cultura (451.500); deporte (987.244 euros); comercio (365.273 euros); infraestructuras (626.393 euros); y servicios generales (656.560 euros).

El alcalde recordó que estas cifras son previsionales.