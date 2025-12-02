Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga aprueba en Pleno sus presupuestos para el 2026 que ascienden a más de 9 millones

Fátima Pérez
02/12/2025 18:25
La Corporación municipal en el Pleno de Valga
La Corporación municipal en el Pleno de Valga
Cedida
La Corporación municipal de Valga debate en el Pleno sobre los presupuestos para el próximo 2026, que asciende a 9.167.972 euros. En cuanto a los ingresos, representan 9.442.972 euros, generando así un superávit de 275.000 euros.

Las cuentas destinan 3,2 millones a inversiones reales entre las que se encuentran la regeneración de la laguna de Porto Piñeiro, el acondicionamiento del entorno de la capilla de la Devesa y de la iglesia de Campaña, mejoras en saneamiento o mejoras en instalaciones deportivas. Para financiar estas últimas se aprobó un crédito extraordinario de 700.483 euros con cargo al Fondo de Cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

En relación a los presupuestos, las principales partidas son: seguridad ciudadana (150.250 euros); vivienda (565.112 euros); bienestar comunitario (1’2 millones); medio ambiente (1’1 millones); servicios sociales (1’2 millones); empleo (749.249 euros); educación (535.150 euros); cultura (451.500); deporte (987.244 euros); comercio (365.273 euros); infraestructuras (626.393 euros); y servicios generales (656.560 euros).

El alcalde recordó que estas cifras son previsionales. 

