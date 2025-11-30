El apagón, el Papa o Ábalos protagonizan el Belén de Valga

Inauguración del Belén de Valga Mónica Ferreirós

Valga abre las puertas a la Navidad con la inauguración de su Belén Artesanal en Movimiento, una de las citas más esperadas del año a donde valguenses y cada vez más turistas -autonómicos, nacionales e incluso internacionales- se acercan con un propósito: recordar los momentos que marcaron el año.

A las 17:30 horas abrieron las puertas en Campaña y no fueron pocos los que se acercaron para descubrir en primicia las nuevas figuras y escenas del nacimiento, con los hechos más destacados del 2025 tanto a nivel local como global.

Entre esta multitud de gente se encontraban el alcalde, José María Bello Maneiro; el director de la agencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y el presidente de la Diputación Provincial, Luis López, quienes fueron los encargados de inaugurar el Belén Artesanal, que además celebra esta Navidad su trigésimo aniversario.

En el acto participaron también la presidenta de la asociación Amigos del Belén, Mari Carmen Castiñeiras; el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera; y otros representantes de la Corporación Municipal.

El director de Turismo aprovechó su participación para destacar el impacto que tienen este tipo de eventos que “concentran nas localidades que os acollen unha serie de visitas fóra de tempada contribuindo a desestacionalizar o destino”, apuntó.

¿Qué marcó este 2025?

Cuando llegó el momento los responsables retiraron la gran cortina que escondía los misterios del nacimiento.

Así, entre sus 4.000 piezas dispuestas en unos 400 metros cuadrados se pueden revivir momentos como el apagón que el pasado mes de abril dejó a España a oscuras e incomunicada durante horas. Además, los artesanos aseguran que parte de la representación hace recordar a cómo se vivió en Valga, donde linternas y velas luchaban contra una oscuridad total.

La muerte del Papa Francisco es otra de las escenas con movimiento más grandes que se incorporan este año, con el féretro recorriendo el Vaticano seguido de multitud de cardenales. Ligado a esto se representa también el nombramiento del nuevo pontífice, León XIV, en la Basílica de San Pedro.

En los meses de verano una ola de incendios azotó una gran parte de Galicia, en especial la provincia de Ourense, y este es otro de los recuerdos que se pueden encontrar en el montaje, como homenaje a las víctimas y reconocimiento a todas las personas que lucharon contra el fuego.

Espacio a política y deporte

En clave política, los sobresaltos judiciales ocupan mucho protagonismo, con Aldama tirando de la manta, el fiscal general del Estado borrando whatsapps y otros implicados encaminándose a prisión. Ábalos, Koldo y Puigdemont también andan por allí, este último ya “como fijo del Belén”, según apuntan desde el Concello. Por su parte, la política internacional está dominada por un Donald Trump omnipresente que tanto impone aranceles como pelea con Elon Musk.

En el ámbito deportivo Marc Márquez se hace un hueco en el nacimiento tras ganar su noveno campeonato del Mundo de motociclismo. Y de las buenas a las malas noticas también se puede encontrar el trágico fallecimiento del futbolista portugués Diogo Jota. Además hay espacio para figuras locales como los presidentes del Cordeiro C.F. o los hermanos Fuxan y Kiko García Abalo, campeones del mundo de remo olímpico.

Georgina Rodríguez y su anillo de pedida forman parte de los eventos relacionados con la prensa del corazón, así como la boda de Cayetano Martínez de Irujo o el fenómeno K-Pop. Y, como siempre, hay homenajes póstumos a personajes fallecidos en los últimos meses como Encarnita Polo, Mariano Azores, el actor gallego Xabier Deive, Robert Redford, Diane Keaton, Superpiñeiro, Hulk Hogan o Manolo “el del Bombo”, entre otros.

30 años y buenas expectativas

Tal y como apuntan desde el Concello de Valga el montaje experimentó cambios en su estructura, ya que el Misterio se trasladó de lugar para hacerse visible al público nada más acceder al recinto.

Aún así, su carácter artesanal continúa siendo una de sus principales señas de identidad. Como también lo es su guiño local, ya que está ambientado en la villa de Valga y permite al visitante recorrer los paisajes y costumbres propias del rural gallego, sin perder las escenas tradicionales de la Navidad.

Este nacimiento, declarado de Interés Turístico de Galicia, el Belén Artesanal, cumple con esta edición 30 años de éxitos por lo que se augura superar incluso las 45.000 visitas que se registraron en 2024.

El Belén Artesanal estará abierto hasta el día 11 de enero en los siguientes horarios: de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 horas; los sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. Para visitas de grupos fuera de este horario se puede solicitar cita a través del número 630 95 25 15.