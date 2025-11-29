El Belén Artesanal de Valga abre mañana sus puertas con los “momentazos” de este 2025
Esta Fiesta de interés turístico ya se visita en combo con las luces de Vigo como esenciales de la Navidad
El Belén Artesanal de Valga abrirá mañana sus puertas para cumplir 30 años de tradición y recibir a cientos de visitantes que asisten a una de las citas navideñas del año para rememorar los momentos del 2025. “A xente pode lembrar o que pasou durante o ano e xa verán que vai a aparecer no Nacemento”, explican desde la comisión Amigos do Belén.
Las expectativas son altas en cuanto al número de visitas. “Este ano xa hai moitas reservas a partir do 3 de decembro, de colexios, asociacións ou grupos de xubilados. Ademais algúns xa venden a oferta co Belén de Valga e as luces de Vigo”, explican.
En cuanto a los tiempos, todo parece ir sobre ruedas para inaugurar mañana a las 17:30 horas en Campaña. “Estamos montando o máis rápido posible para ter todo listo. Xa falta pouco, o que pasa é que por moito que traballemos ata mañá non acabaremos porque se hai tempo sempre intentas que quede o mellor posible”, apuntan.
Novedades habrá, como cada año, pero serán un misterio hasta dentro de unas horas. Por su parte, lo que se mantiene como una de las representaciones más propias de este Belén artesanal declarado Fiesta de interés turístico, son los oficios antiguos.
El Belén se podrá visitar hasta el 11 de enero de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas y sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.