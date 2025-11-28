Valga acoge la presentación de un libro que estudia el pasado a través de yacimientos locales

Presentación del libro en Valga Cedida

Valga acogió esta tarde la presentación del libro ‘O territorio de Valga en época romana. Do asentamento dos Cileni á villa Valliga’ en un acto en el que participó su autor, el pontevedrés Diego Piay Augusto, junto con el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García.

Esta obra de investigación busca recuperar el pasado de Valga y poner en valor el patrimonio local. En ella, Diego Piay destaca dos cuestiones relevantes a la hora de analizar la época antigua, y las dos tienen a Valga como protagonista

Por una parte, la localización de la Turris Augusti, un monumento en honor del emperador César Augusto que se ubicaría en la desembocadura del río Sar, en la parroquia de Campaña.

La segunda cuestión es el lugar de enterramiento de Prisciliano, que según algunas teorías sería Os Martores.

Varios de estos yacimientos localizados en Valga fueron escabados por iniciativa del Concello. Ahora Diego Piay las lleva al papel destacando la importancia del río Ulla como vía de tráfico comercial y dando a entender por qué allí nacieron asentamiento como el Mercado dos Mouros.