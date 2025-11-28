Mi cuenta

Valga 

Valga acoge la presentación de un libro que estudia el pasado a través de yacimientos locales

Fátima Pérez
28/11/2025 23:00
Presentación del libro en Valga
Presentación del libro en Valga
Cedida
Valga acogió esta tarde la presentación del libro ‘O territorio de Valga en época romana. Do asentamento dos Cileni á villa Valliga’ en un acto en el que participó su autor, el pontevedrés Diego Piay Augusto, junto con el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García.

Esta obra de investigación busca recuperar el pasado de Valga y poner en valor el patrimonio local. En ella, Diego Piay destaca dos cuestiones relevantes a la hora de analizar la época antigua, y las dos tienen a Valga como protagonista

Por una parte, la localización de la Turris Augusti, un monumento en honor del emperador César Augusto que se ubicaría en la desembocadura del río Sar, en la parroquia de Campaña.

La segunda cuestión es el lugar de enterramiento de Prisciliano, que según algunas teorías sería Os Martores.

Varios de estos yacimientos localizados en Valga fueron escabados por iniciativa del Concello. Ahora Diego Piay las lleva al papel destacando la importancia del río Ulla como vía de tráfico comercial y dando a entender por qué  allí nacieron asentamiento como  el Mercado dos Mouros.

