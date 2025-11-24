Valga ya cuenta con un nuevo Punto Limpio móvil para facilitar el reciclaje en todo el municipio

Nuevo Punto Limpio móvil en Valga Cedida

El Concello acaba de recibir el Punto Limpio móvil con el que pretende dar un paso más en la gestión sostenible de los residuos, para facilitar la recogida y evitar que los vecinos se tengan que desplazar hasta el Punto Limpio fijo para depositar algunos residuos.

Este nuevo servicio está configurado por un camión 100% eléctrico y dos cajas. Cuenta con 14 bocas selectivas, con sus respectivos contenedores, para el depósito de poliespán blanco, espejos y cristales, aceite doméstico usado, filtros de aceite, ropa y calzado, fluorescentes, bombillas, pilas, móviles y cargadores, tóner de impresoras, siliconas, aerosoles, aparatos electrónicos y restos metálicos.

Con esta adquisición el Concello busca mejorar el servicio de recogida selectiva y acercárselo a todas las parroquias y núcleos del municipio, promoviendo así una mayor implicación de la ciudadanía en la separación de residuos.

En total esta servicio ha supuesto una inversión de 90.750 euros, cofinanciados entre el Concello y Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta, a través de una orden para la concesión de ayudas a entidades locales para actuaciones en materia de residuos.

-