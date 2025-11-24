El Belén Artesanal de Valga ya es todo un motor económico para la hostelería del municipio

Cientos de visitantes en el Belén Artesanal de Valga en 2024 | Gonzalo Salgado

A falta de unos días para que se inaugure el Belén artesanal de Valga la hostelería ya se prepara para recibir también a los cientos de turistas que cada año llegan al municipio sólo para visitar esta exposición navideña que ya es fiesta de interés turístico según la Xunta de Galicia.

Si algo tienen claro los negocios es que el impacto económico es muy positivo. “As visitas van en aumento, ademais veñen a ver o Belén pero despois visitan tamén o que é Valga”, explican desde Parrillada A Charca.

Parece que las visitas llegan sobre todo desde otros municipios de Galicia, pero también “chega algo de Castilla e León”, apuntan. Además, muchos declaran llevarse una experiencia positiva y demuestran su intención de repetir.

Por su parte en A Casa Vella también tienen claro que el Belén “funciona e nótase no negocio”, pero explica que no todos los bares del municipio están preparados para recibir esa cantidad de turismo. “Chega todo o mundo de golpe e claro despois para tomar un café teñen que repartirse, pero hai momentos nos que se xunta moita xente e aquí os bares son pequenos”, explica el propietario de A Casa Vella. Sin embargo, también asegura que, en su caso, no opta por ampliar el personal en esta temporada navideña.

¿Dónde se alojan?

En lo que respecta a los alojamientos, no se lucran de este impacto económico tan notable, ya que muchos turistas llegan con excursiones guiadas y se van en el mismo día, tal y como explican desde el Hotel Corona.

Con todo, el impacto positivo es una realidad que la hostelería agradece cada año y que ya espera con ganas.