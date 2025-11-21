Valga colabora con el CIM para concienciar a los jóvenes sobre la violencia en redes sociales en este 25-N
Valga pone el foco en los centros educativos durante este 25-N y, en colaboración con el CIM (Centro de Información á Muller), repartirá trípticos a partir del lunes a más de 500 alumnos sobre la peligrosa relación de la violencia y las nuevas tecnologías, promoviendo un uso responsable de las mismas.
Este tríptico incluirá también un listado con conductas que deben poner en alerta a la ciudadanía y consejos para actuar en caso de necesidad.
Al igual que en Catoira, estos trípticos pensados para los jóvenes también se repartirán en el Concello, en el Auditorio, en el centro de salud y otros enclaves del municipio.
Además, también habrá una campaña destinada al comercio local, programación cultural ligada a esta efeméride y un acto institucional en el concello en propio martes 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de asesinatos machistas.