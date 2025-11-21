Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga 

Valga colabora con el CIM para concienciar a los jóvenes sobre la violencia en redes sociales en este 25-N

Fátima Pérez
21/11/2025 17:10
Manifestación por el 25-N en Arousa en 2024
Gonzalo Salgado

Valga pone el foco en los centros educativos durante este 25-N y, en colaboración con el CIM (Centro de Información á Muller), repartirá trípticos a partir del lunes a más de 500 alumnos sobre la peligrosa relación de la violencia y las nuevas tecnologías, promoviendo un uso responsable de las mismas.

Este tríptico incluirá también un listado con conductas que deben poner en alerta a la ciudadanía y consejos para actuar en caso de necesidad.

Programación del 25-N en Valga
Cedida

Al igual que en Catoira, estos trípticos pensados para los jóvenes también se repartirán en el Concello, en el Auditorio, en el centro de salud y otros enclaves del municipio.

Además, también habrá una campaña destinada al comercio local, programación cultural ligada a esta efeméride y un acto institucional en el concello en propio martes 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de asesinatos machistas. 

