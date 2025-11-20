El Ministerio ofrece en Valga una formación para romper la brecha digital en trámites telemáticos

Jornada formativa de la mano del Ministerio de Política Territorial Cedida

El programa de formación digital ‘La Administración Cerca de Ti’ del Ministerio de Política Territorial aterrizó ayer en el Auditorio de Valga para romper con la brecha digital y fomentar que los ciudadanos realicen trámites telemáticos especialmente en pequeños municipios y zonas rurales.

A la jornada asistió el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, quien recordó que hay casos en los que la Administración electrónica puede llegar a ser un impedimento “porque hai segmentos de poboación que ten serias dificultades para facer as mesmas cousas que leva toda a vida facendo nun mostrador”.

La actividad también ofreció consejos de seguridad para prevenir actos delictivos que se cometen contra los mayores en diferentes ámbitos.