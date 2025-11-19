Un nuevo concurso de decoración navideña adornará las calles de Valga en las fiestas

El Belén de Valga, el más popular de la comarca Gonzalo Salgado

Valga convoca la primera edición del concurso de ‘Decoracións de Nadal e Beléns Artesanais’, para promover la creatividad, dinamizar diferentes núcleos del municipio y embellecer el espacio público durante las navidades.

En este certamen podrán participar desde aldeas, lugares o núcleos de población hasta comunidades de propietarios y establecimientos situados en Valga, así como particulares siempre que la decoración que presenten sea visible desde la vía pública.

Esta tiene que estar relacionada con la temática navideña o con la tradición del Belén tan ligada a este municipio y deberá permanecer expuesta, como mínimo, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero.

Premios y roscón

Premios económicos En cuanto a los premios se recompensará con un vale de 200 euros al primer premio, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Además se repartirán otros nueve vales de 50 euros entre los participantes y un roscón gratis para todos los que reciban estos premios.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de diciembre y se podrán formalizar presentando una hoja cubierta en el registro del Concello o enviándola a este correo electrónico: concello@valga.gal.