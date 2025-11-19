Mi cuenta

Valga

Un nuevo concurso de decoración navideña adornará las calles de Valga en las fiestas

El Concello otorgará premios de hasta 200 euros y roscón para todos los ganadores 

Fátima Pérez
19/11/2025 20:05
Gonzalo Salgado

Valga convoca la primera edición del concurso de ‘Decoracións de Nadal e Beléns Artesanais’, para promover la creatividad, dinamizar diferentes núcleos del municipio y embellecer el espacio público durante las navidades.

En este certamen podrán participar desde aldeas, lugares o núcleos de población hasta comunidades de propietarios y establecimientos situados en Valga, así como particulares siempre que la decoración que presenten sea visible desde la vía pública.

Esta tiene que estar relacionada con la temática navideña o con la tradición del Belén tan ligada a este municipio y deberá permanecer expuesta, como mínimo, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. 

Premios y roscón

Premios económicos En cuanto a los premios se recompensará con un vale de 200 euros al primer premio, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Además se repartirán otros nueve vales de 50 euros entre los participantes y un roscón gratis para todos los que reciban estos premios. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de diciembre y se podrán formalizar presentando una hoja cubierta en el registro del Concello o enviándola a este correo electrónico: concello@valga.gal.

