El BNG exige al gobierno y a la Xunta transparencia en el plan del polígono agroforestal

El diputado nacionalista, Luís Bará, en el Parlamento Cedida

El BNG de Valga exige respuestas en el Parlamento ante la falta de información sobre el proyecto del polígono agroforestal que el Concello y la Xunta pretenden impulsar en la parroquia de San Miguel sin la “aprobación da veciñanza”.

En total un grupo de 15 vecinos de las aldeas de Martores, As Laceiras y Os Vilares asistieron a la comisión de Agricultura del Parlamento para -de la mano del diputado nacionalista Luís Bará- denunciar contradicciones, falta de claridad y pedir explicaciones sobre los intereses que hay detrás para sacar adelante este polígono “que non foi demandado polos veciños”. Bará se dirigió a la directora de la Axencia Galega de Deselvolvemento Rural (Agader), María Paz Rodríguez Rivera, para preguntar si se seguirá adelante con la tramitación de este polígono.

La directora recordó entonces que se recibieron 319 alegaciones y que el gobierno autonómico irá en línea con la Ley en la que se establece que para desarrollar un polígono será necesario el acuerdo de -como mínimo- un 70% los titulares de la superficie. En el caso de no alcanzar este acuerdo el proyecto se archivaría.

Sin embargo, Bará asegura que estos datos que acercó Rodríguez Rivera no son correctos porque “o número de propietarios que asinaron esas máis de 300 alegacións é case o dobre”.

Los nacionalistas lamentan también que la Consellería de Medio Rural no se reuniera con los vecinos el pasado mes de julio y que reciban ahora una nueva “negativa”, ya que consideran que todos los afectados tienen derecho a saber qué se hará con sus tierras y tener voz antes de que los gobiernos local y autonómico tomen una decisión que afecte a su propiedad.