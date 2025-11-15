Mi cuenta

Más de 70 mayores inician la próxima semana el programa de envejecimiento activo en Valga

En total se impartirán cuatro actividades: estimulación cognitiva, expresión artística, andainas y talles de autocuidado

Fátima Pérez
15/11/2025 08:45
Valga arranca la próxima semana sus actividades de envejecimiento activo para mayores de 55 años y contarán con más de 70 personas inscritas en las cuatro actividades propuestas: estimulación cognitiva, expresión artística, andainas y talleres de autocuidado. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población y promover a su vez la socialización.

Aunque las actividades darán comienzo la próxima semana, la inscripción para participar seguirá abierta durante todo el curso con precios de 5 euros a 18 euros, los más económicos para personas empadronadas en Valga. Además, en el caso de participar en más de una actividad se aplicará un descuento del 25%.

En cuanto a los horarios, estimulación cognitiva tendrá lugar los martes de 10:00 a 11:30 horas en el Auditorio y de 11:45 a 13:15 en el CODI. El taller de autocuidado será los miércoles de 17:00 a 18:30 horas en el Auditorio, mientras que expresión artística será los viernes de 10:15 a 11:40 horas en el CODI. Finalmente, las andainas serán los lunes de 17:00 a 18:30 horas y comenzarán a partir del 24 de noviembre siempre que el tiempo lo permita.

