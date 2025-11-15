Más de 70 mayores inician la próxima semana el programa de envejecimiento activo en Valga

Programa de envejecimiento activo en Valga Cedida

Valga arranca la próxima semana sus actividades de envejecimiento activo para mayores de 55 años y contarán con más de 70 personas inscritas en las cuatro actividades propuestas: estimulación cognitiva, expresión artística, andainas y talleres de autocuidado. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población y promover a su vez la socialización.

Aunque las actividades darán comienzo la próxima semana, la inscripción para participar seguirá abierta durante todo el curso con precios de 5 euros a 18 euros, los más económicos para personas empadronadas en Valga. Además, en el caso de participar en más de una actividad se aplicará un descuento del 25%.

En cuanto a los horarios, estimulación cognitiva tendrá lugar los martes de 10:00 a 11:30 horas en el Auditorio y de 11:45 a 13:15 en el CODI. El taller de autocuidado será los miércoles de 17:00 a 18:30 horas en el Auditorio, mientras que expresión artística será los viernes de 10:15 a 11:40 horas en el CODI. Finalmente, las andainas serán los lunes de 17:00 a 18:30 horas y comenzarán a partir del 24 de noviembre siempre que el tiempo lo permita.