Valga trabaja toda la noche para contener las inundaciones causadas por la borrasca Claudia

Inundaciones en Valga por la llegada de la borrasca Claudia Cedida

La borrasca Claudia continúa azotando la comarca y obliga a movilizar a voluntarios y protección civil en los municipios de Valga y Pontecesures para frenar inundaciones, actuar en alcantarillas atascadas y regular el tráfico en varios puntos. Concretamente en Valga, la Policía Local asegura que, junto a dos voluntarios más, estuvo trabajando prácticamente toda la noche para contener los efectos de las fuertes lluvias.

Explican que la situación comenzó a complicarse a última hora del día. "Houbo bastante lío toda a noite, aínda acabamos hai pouco. Foi todo a partir das 9 da noite porque como chovía, saímos e empezamos a mirar e vimos que os ríos e os regatos estaban medrando e a rede de pluviais estaba atrancada en varios sitios por follas e arrastres", señalan.

Los voluntarios y la Local tuvieron que abrir varias verjas de pluviales para aliviar el agua y en el entorno del centro médico, la carretera llegó a quedar completamente anegada. "Tiñamos uns 20 centímetros de auga", explican.

También revisaron puentes y cauces en distintos puntos del municipio. En el lugar de O Carballiño, el río comenzó a desbordarse y fue necesario cerrar el tráfico durante un par de horas. Asimismo, también se cortó el paso inferior de la vía del tren en O Forno por un fallo en las bombas de achique.

Trabajos de limpieza esta mañana en los puentes de Casanova y O Fisqueiño Cedida

A partir de las cuatro de la madrugada la situación empezó a mejorar: "O tempo cambiou, as chuvias foron a menos, baixou a marea e mellorou un pouco todo". Ya por la mañana, los operarios trabajaron con maquinaria para limpiar los puentes de Casanova y O Fisqueiño.

En Pontecesures

Desde Protección Civil de Pontecesures aseguran que las lluvias también complicaron la noche, pero sin dejar incidencias graves. "Repuxemos tapas porque non soportaron o caudal, pero como incidencias non houbo nada grave", señalan. Añadieron además que el GES de Padrón colaboró en tareas de desatasco y que el operativo finalizó alrededor de la una de la madrugada.