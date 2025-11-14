Mi cuenta

Valga 

Valga trabaja toda la noche para contener las inundaciones causadas por la borrasca Claudia

Los voluntarios se acercaron a diferentes zonas anegadas para evitar desbordamientos o incidencias graves 

Fátima Pérez
14/11/2025 11:13
Inundaciones en Valga por la llegada de la borrasca Claudia
Inundaciones en Valga por la llegada de la borrasca Claudia
Cedida

La borrasca Claudia continúa azotando la comarca y obliga a movilizar a voluntarios y protección civil en los municipios de Valga y Pontecesures para frenar inundaciones, actuar en alcantarillas atascadas y regular el tráfico en varios puntos. Concretamente en Valga, la Policía Local asegura que, junto a dos voluntarios más, estuvo trabajando prácticamente toda la noche para contener los efectos de las fuertes lluvias. 

Explican que la situación comenzó a complicarse a última hora del día. "Houbo bastante lío toda a noite, aínda acabamos hai pouco. Foi todo a partir das 9 da noite porque como chovía, saímos e empezamos a mirar e vimos que os ríos e os regatos estaban medrando e a rede de pluviais estaba atrancada en varios sitios por follas e arrastres", señalan. 

Los voluntarios y la Local tuvieron que abrir varias verjas de pluviales para aliviar el agua y en el entorno del centro médico, la carretera llegó a quedar completamente anegada. "Tiñamos uns 20 centímetros de auga", explican. 

También revisaron puentes y cauces en distintos puntos del municipio. En el lugar de O Carballiño, el río comenzó a desbordarse y fue necesario cerrar el tráfico durante un par de horas. Asimismo, también se cortó el paso inferior de la vía del tren en O Forno por un fallo en las bombas de achique.

Trabajos de limpieza esta mañana en los puentes de Casanova y O Fisqueiño
Trabajos de limpieza esta mañana en los puentes de Casanova y O Fisqueiño
Cedida

A partir de las cuatro de la madrugada la situación empezó a mejorar: "O tempo cambiou, as chuvias foron a menos, baixou a marea e mellorou un pouco todo". Ya por la mañana, los operarios trabajaron con maquinaria para limpiar los puentes de Casanova y O Fisqueiño. 

En Pontecesures 

Desde Protección Civil de Pontecesures aseguran que las lluvias también complicaron la noche, pero sin dejar incidencias graves. "Repuxemos tapas porque non soportaron o caudal, pero como incidencias non houbo nada grave", señalan. Añadieron además que el GES de Padrón colaboró en tareas de desatasco y que el operativo finalizó alrededor de la una de la madrugada. 

