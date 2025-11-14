La Bello Otero vuelve a sus orígenes gracias a una tertulia y una ruta para ensalzar su figura

Iniciativa cultural para ensalzar la figura de Bella Otero en Valga Cedida

La Bella Otero volverá a las calles de Valga a través de una tertulia y una ruta cultural basada en su infancia. Se trata de una de las figuras más conocidas de la Belle Époque y valguesa de nacimiento, por este motivo desde Latexos de Turismo junto a Vilarello Paradise promovieron esta iniciativa histórica.

La primera actividad será el próximo 23 de noviembre en la cafetería Vilarello. Allí se organizará una tertulia a partir de las 17:30 horas para ofrecer información sobre sus primeros años de vida.

La segunda experiencia será el 21 de diciembre, también por la tarde, con un recorrido guiado por diferentes lugares relacionados con la Bella Otero tanto en Valga como en Pontecesures, ya que por aquella época formaban un único concello. Se visitará el Parque Irmáns Dios Mosquera o Tarroeira, entre otros.

Todas las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de este teléfono: 617 42 12 76.