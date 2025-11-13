Valga
Valga compra dos nuevas trituradoras para facilitar las podas de particulares
Se trata de un servicio de préstamo gratuito que ofrece el Concello para la correcta gestión de residuos vegetales
Valga adquiere dos nuevas microtrituradoras de restos vegetales para reforzar el servicio de préstamo gratuito a los vecinos. Se trata de máquinas eléctricas para el triturado de restos leñosos procedentes de las podas.
Fueron suministradas por la empresa Berca Bran y tuvieron un coste de 697 euros, de los que 518 corresponden a una subvención de la Consellería de Medio Ambiente.
Esto fomentará la correcta gestión de residuos de origen vegetal, contribuirá a eliminarlos del circuito de recogida de basura, reducirá las quemas y minimizará el riesgo de incendio.
El Concello dispone de cuatro trituradoras y un plazo de préstamo de tres días para vecinos con compostero en su domicilio.