Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga licita un proyecto para acondicionar 17 carreteras municipales en mal estado

Las empresas podrán presentarse a esta oferta, financiada por la Diputación, hasta el 2 de diciembre

Fátima Pérez
07/11/2025 16:45
Trabajos de pavimentación en otro punto del municipio
Trabajos de pavimentación en otro punto del municipio
Cedida

El Concello de Valga saca a licitación un proyecto que contempla la pavimentación de un total de 17 carreteras municipales. Se trata de viales que se encuentran en malas condiciones para circular y requieren de algún tipo de reparación para garantizar la seguridad tanto de vehículos como de peatones.

Las carreteras que se contemplan en este proyecto son: Porto Piñeiro, Gándara, Balleas, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre, Parque Empresarial, O Coto, Pumariño, Belén, DevesaQuinteiro, Fontenlo, Outeiriño y Sixto.

Tareas que se contemplan

En todos estos viales se llevarán a cabo distintas actuaciones como limpieza de los márgenes, dotación de nuevo firme en aquellas que estén más deterioradas. En otros tramos también está prevista la reapertura de cunetas y la reposición de canalizaciones y elementos complementarios coma arquetas o alcantarillados.

Las empresas tendrán de plazo hasta el próximo 2 de diciembre para presentarse a la oferta antes de llevar a cabo la mesa de contratación para adjudicar los trabajos. Posteriormente el plazo de ejecución será de tres meses, por lo que se prevé que los trabajos finalicen en primavera. 

Presupuesto y financiación 

El proyecto, que ya se redactó el pasado mes de marzo, se presentó en la Plataforma de Contratos Públicos con un presupuesto base de 360.510,34 euros que será financiado íntegramente a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. 

Te puede interesar

Vallado de A Lomba

La Xunta sobre A Lomba: "Os informes non son concluíntes, pero prevalece a necesidade da reforma"
Olalla Bouza
El primer plazo para inscribirse acaba el 4 de diciembre

Abierto el plazo para participar en el programa termal del Imserso
Fátima Pérez
ANPA de Rubiáns

La ANPA de Rubiáns recurre a la Valedora do Pobo
Olalla Bouza
Imagen del futuro proyecto termal que se prevé llevar a cabo en el municipio vikingo

Catoira explotará las aguas medicinales de As Lombas para crear un parque termal
Fátima Pérez