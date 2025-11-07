Valga licita un proyecto para acondicionar 17 carreteras municipales en mal estado

Trabajos de pavimentación en otro punto del municipio Cedida

El Concello de Valga saca a licitación un proyecto que contempla la pavimentación de un total de 17 carreteras municipales. Se trata de viales que se encuentran en malas condiciones para circular y requieren de algún tipo de reparación para garantizar la seguridad tanto de vehículos como de peatones.

Las carreteras que se contemplan en este proyecto son: Porto Piñeiro, Gándara, Balleas, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre, Parque Empresarial, O Coto, Pumariño, Belén, DevesaQuinteiro, Fontenlo, Outeiriño y Sixto.

Tareas que se contemplan

En todos estos viales se llevarán a cabo distintas actuaciones como limpieza de los márgenes, dotación de nuevo firme en aquellas que estén más deterioradas. En otros tramos también está prevista la reapertura de cunetas y la reposición de canalizaciones y elementos complementarios coma arquetas o alcantarillados.

Las empresas tendrán de plazo hasta el próximo 2 de diciembre para presentarse a la oferta antes de llevar a cabo la mesa de contratación para adjudicar los trabajos. Posteriormente el plazo de ejecución será de tres meses, por lo que se prevé que los trabajos finalicen en primavera.

Presupuesto y financiación

El proyecto, que ya se redactó el pasado mes de marzo, se presentó en la Plataforma de Contratos Públicos con un presupuesto base de 360.510,34 euros que será financiado íntegramente a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.