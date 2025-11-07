El Aula CeMIT de Valga viaja a Santiago para participar en un encuentro sobre ciberseguridad

El Aula CeMIT de Valga durante su visita a Santiago Cedida

Unos 30 usuarios del Aula CeMIT de Valga asistieron al Encontro Galego de Ciberseguridade, que celebra su quinta edición en la Cidade da Cultura, en Santiago.

La delegación valguesa, junto a la responsable, Vanessa Losada, se desplazó a la capital autonómica para participar en las actividades del encuentro, centrado en la seguridad digital.

Talleres, conferencias, paneles de debate, representaciones teatrales el aspecto viral de las redes sociales, son algunas de las actividades que se llevan a cabo en esta edición.

El equipo de Valga participó en Conecta Senior para conocer de forma práctica como aprovechar las tecnologías y claves para navegar con seguridad.

Al acabar, pudieron degustar, unos aperitivos y participar en un sorteo de regalos.