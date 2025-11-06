Valga contará un año más con su tómbola navideña en favor de la medicina xenómica

Vecinos de Valga visitando en Belén artesanal Gonzalo Salgado

La asociación Amigos do Belén organizan una vez más para esta Navidad la quinta edición de su Tómbola Benéfica, que este año volverá a recaudar fondos para la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

La tómbola se celebrará el sábado 20 de diciembre en los exteriores del Belén Artesanal. Todos los vecinos, comercios y entidades de Valga que quieran aportar regalos para el sorteo podrán llevarlos al local del Belén todos los días a partir de las 18:30 horas

Será la segunda ocasión en la que esta actividad solidaria se centre en esta causa, como ya hizo en 2023. En ese año la tómbola recaudó 6.220 euros destinados íntegramente a la Fundación del doctor Ángel Carracedo, investigador de referencia internacional y Coordinador del área de Xenética e Bioloxía de Sistemas do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

En las últimas ediciones los fondos se destinaron a otras causas sociales como los afectados por el volcán de La Palma o por la Dana de Valencia.