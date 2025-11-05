Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Valga compra con fondos propios un nuevo vehículo para el servicio de vigilancia municipal

Fátima Pérez
05/11/2025 18:38
El nuevo vehículo frente a la Casa do Concello de Valga
Cedida

El Concello de Valga acaba de adquirir con fondos propios un nuevo vehículo destinado al servicio de vigilancia municipal.

Se trata de un Nissan Cascais, un SUV 4x4 completamente equipado para realizar las funciones asignadas a este servicio, que se centran en la vigilancia, patrulla y refuerzo de la seguridad en todo el término municipal, además de actuaciones en situaciones de emergencia.

El vehículo, de segunda mano y con cinco plazas, cuenta con puente de luces homologado, iluminación en las parrillas delantera y trasera, equipos de comunicación y cristales traseros tintados.

También dispone de material de señalización y balizamiento, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de polvo. Además, está rotulado.

Con esta adquisición se ha dado de baja el anterior vehículo del servicio de vigilancia, un Suzuki Vitara con una antigüedad de 26 años, que había llegado al final de su vida útil, explica el concejal delegado de Protección Civil, Seguridad e Interior, Álvaro Fernández. Con este nuevo coche, “la seguridad se verá reforzada”, añade.

