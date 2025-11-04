Valga prohibirá la plantación de especies pirófitas para prevenir incendios forestales

Con esta medida no podrán existir especies pirófitas Gonzalo Salgado

El Pleno de Valga aprueba una nueva ordenanza reguladora relativa a la limpieza de fincas, distancias de plantación y gestión de biomasa en terrenos de suelo urbano, núcleo rural y urbanizable para prevenir incendios forestales.

Con esta medida el Concello asegura que se da continuidad a los trabajos de inspección que, en colaboración con la empresa pública Seaga, se iniciaron a finales del pasado año en las denominadas “faixas secundarias”, los márgenes de protección de 50 metros alrededor de los núcleos.

Con esta nueva medida también se estipula que en suelo urbano, urbanizable delimitado o de núcleo rural no podrán existir especies pirófitas como pinos, eucaliptos o acacias, que propagan el fuego con facilidad.

En el resto de especies la distancia mínima entre plantas será de siete metros, y la distancia mínima con respecto a carreteras y caminos será de entre dos y cuatro metros.

Tal y como apunta el Concello, los propietarios deberán ejecutar la gestión de la biomasa antes del 30 de mayo de cada ano. En caso contrario las personas responsables podrían enfrentarse a sanciones de entre 100 y 3.000 euros en función de la gravedad.