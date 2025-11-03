Valga proyecta una subida en la tasa de basuras del 18,75% y 12 euros anuales al agua

Pleno ordinario en el Concello de Valga Gonzalo Salgado

Valga proyecta en el Pleno ordinario subidas de 12 euros al año en las tasas del agua y un 18,75% en las de recogida de residuos urbanos para el 2026.

En lo referente al servicio municipal de agua, en la Corporación aseguran que no se trata de una subida al uso, sino de un cambio de modelo ante el planteamiento de instalar 200 contadores telemáticos que serán propiedad del Concello. Se prevé que el gasto sea de 12 euros al año, y en el consumo doméstico supondrá un 27% de incremento con respecto al mínimo actual.

Por su parte, en cuanto a la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de basuras, el gobierno local plantea una subida del 18,75%, “moi por enriba do IPC” apunta el BNG. Los nacionalistas también critican esta subida al asegurar que no se contemplan bonificaciones para familias numerosas o personas mayores.

Al Pleno también se llevó la distancia de plantación en las fincas y la moción nacionalista sobre la cesión de cuatro parcelas edificables a la Xunta para construir vivienda pública.