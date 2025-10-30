Mi cuenta

Valga 

La 'Festa do Cabaso' vuelve un año más a la Casa Vella de Valga

La cita, que ya se ha convertido en una tradición del local, ofrecerá música, pinchos y "cabasos a fartar" desde las 23 horas

Fátima Pérez
30/10/2025 12:09
Festa do Cabaso
Festa do Cabaso
Cedida

La Casa Vella, en Campaña (Valga), celebra mañana una nueva edición de su tradicional 'Festa do Cabaso', una cita que lleva años manteniendo viva una costumbre local festiva como es la celebración del Samaín. 

La fiesta arrancará a las once de la noche y contará con la actuación musical del grupo compostelano Pito de Pikasso, además de pinchos y "cabasos a fartar".

El propietario del local subraya la importancia de conservar el nombre original. "Recalco o de Cabaso con S polo rollo de poñelo agora todo en inglés. Nos queremos que se chame cabaso como se lle chamou toda a vida", explica. 

"Se queres somos pioneiros porque isto do Halloween é unha cousa moderna, e agora se está recuperando a palabra Samaín, pero nós temos un cabaso e facemos a festa en honor ao cabaso que significa que se acaba o verán e chega o inverno", apuntan desde el local valgués. 

Como cada año, el cabaso se colocará en un altar con una vela en el interior para homenajear y reivindicar así una tradición propia, que ellos vinculan al cambio de estación y la llegada del invierno. 

