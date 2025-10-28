El BNG carga contra Adif y Transportes ante la falta de un paso peatonal en Castiñeiras

Viaducto de Castiñeiras en Valga Cedida

El BNG de Valga critica la respuesta del Ministerio de Transportes, de Adif y del Concello ante la ausencia de aceras y espacios seguros para el paso de peatones en el nuevo viaducto sobre la vía del tren de Castiñeiras, que sustituye al antiguo paso de nivel.

Los nacionalistas llevaron esta petición al Congreso y al Senado a través del diputado Nestor Rego y la senadora Carme da Silva. Sin embargo, el Ministerio aseguró que en ningún momento se contemplaron medidas para el desplazamiento seguro de peatones, pero el BNG insiste en que tanto el Gobierno como Adif anunciaron en varias ocasiones que el objetivo era mejorar “las condiciones de seguridad, tanto para el tráfico peatonal, como para el viario y el ferroviario”.

El grupo municipal nacionalista critica ahora que el resultado final de la obra solo está pensada para el tráfico rodado y exige tanto al Ministerio, como a Adif y al Concello de Valga que revisen el proyecto para incluir pasos de peatones, “tal e como figuraba no convenio asinado en 2022”.

El portavoz nacionalista, Fran Devesa, también lamenta que el alcalde y el Subdelegado del Gobierno vayan a inaugurar una obra de casi cuatro millones que incumple con lo que se prometió previamente.