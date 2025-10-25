Valga pone en marcha una campaña para el correcto reciclaje de textiles y aceite usado

Valga conciencia sobre el impacto negativo de los residuos Cedida

El Concello de Valga pone en marcha una campaña informativa sobre el correcto reciclaje de textiles y aceite usado que se moverá por diferentes zonas del municipio a lo largo de las próximas semanas para concienciar sobre el impacto negativo de este tipo de residuos.

Las actividades arrancaron ayer con la instalación de una carpa informativa en la Avenida da Coruña, en las inmediaciones del Centro de Compostaxe Comunitario. Todos los vecinos que se acercaron al lugar recibieron información sobre la gestión de estos residuos, además de un embudo para facilitar el reciclaje.

Estos mismos materiales se repartirán también en las diferentes visitas de control y se podrán solicitar también en las oficinas municipales.

La actividad cuenta con el apoyo económico de la Consellería de Medio Ambiente a través de una orden de ayudas para financiar actuaciones en materia de residuos.

La carpa llegará el 31 de octubre al Auditorio y el 7 de noviembre al Centro de Salud.