Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga pone en marcha una campaña para el correcto reciclaje de textiles y aceite usado

Fátima Pérez
25/10/2025 08:10
Valga conciencia sobre el impacto negativo de los residuos
Valga conciencia sobre el impacto negativo de los residuos
Cedida

El Concello de Valga pone en marcha una campaña informativa sobre el correcto reciclaje de textiles y aceite usado que se moverá por diferentes zonas del municipio a lo largo de las próximas semanas para concienciar sobre el impacto negativo de este tipo de residuos.

Las actividades arrancaron ayer con la instalación de una carpa informativa en la Avenida da Coruña, en las inmediaciones del Centro de Compostaxe Comunitario. Todos los vecinos que se acercaron al lugar recibieron información sobre la gestión de estos residuos, además de un embudo para facilitar el reciclaje.

Estos mismos materiales se repartirán también en las diferentes visitas de control y se podrán solicitar también  en las oficinas municipales.

La actividad cuenta con el apoyo económico de la Consellería de Medio Ambiente a través de una orden de ayudas para financiar actuaciones en materia de residuos.

La carpa llegará el 31 de octubre al Auditorio y el 7 de noviembre al Centro de Salud.

Te puede interesar

El ideal gallego

Las fiestas de San Miguel pasan de septiembre a octubre y se unen a la celebración del Samaín vikingo
Fátima Pérez
Escuela unitaria de Guillán donde estará ahora el centro de día

Política Social reserva 120.000 euros para mejorar la unitaria de Guillán que utiliza Autismo BATA
Fátima Frieiro
Un fragmento de la misa celebrada ayer

Don José cumple 60 años de sacerdocio rodeado de los feligreses
A. Louro
Gonza Fernández en el último partido en A Lomba

El Arosa se prepara para asaltar Arteixo todavía con las bajas de Martín Diz y Mario García
María Caldas