Los talleres de FP del Instituto de Valga recibirán 200.000 euros para mejoras en ventilación

Román Rodríguez visita el Instituto Plurilingüe de Valga Cedida

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anuncia en el Instituto Plurilingüe de Valga la nueva inversión de más de 200.000 euros para mejorar los talleres de FP. Una actuación incluida en los presupuestos de 2026.

“Con esta medida buscamos incrementar a seguridade dos talleres de soldadura, garantir o bo funcionamento de todos os equipos e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións”, explicó.

La intervención contempla la instalación de ventilación de gases, para lo que será necesario desmontar por completo las instalaciones de ventilación actual e instalar los nuevos extractores, conductos y brazos de aspiración. La previsión de la Xunta es licitar la obra a lo largo de 2026.

“Continuamos renovando as instalacións e equipamentos da FP galega, unhas ensinanzas que son un referente de calidade e que non paran de medrar. De feito, este curso bateron un récord histórico de 71.229 estudantes”, destacó el conselleiro, ensalzando el dinamismo de este centro valgués que cuenta con 228 alumnos matriculados en ciclos formativos.

Rodríguez también recalcó que esta nueva actuación eleva a cerca de 500.000 euros la inversión en este centro. Además recordó que ya en 2021 llevaron a cabo mejoras sectoriales para colocar una nueva cubierta para el patio, entre otras mejoras.

También este año se colocó un aula móvil para 12 alumnos del ciclo de FP básica en Agrojardinaría y composiciones florales.