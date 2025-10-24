Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Nueva fase de obras para acondicionar el área empresarial de Campaña e Xanza en Valga

La intención es mejorar los accesos para garantizar la seguridad de los cerca de 2.000 empleados que reúne la zona 

Fátima Pérez
24/10/2025 07:20
Operarios trabajando en el área empresarial de Campaña e Xanza, en Valga
Operarios trabajando en el área empresarial de Campaña e Xanza, en Valga
Cedida

El área empresarial de Campaña e Xanza avanza en una nueva fase de mejoras para seguir acondicionando la conectividad interior y exterior de la zona donde se ubican cinco grandes empresas locales que concentran cerca de 2.000 empleados.

Ante esta capacidad de empleabilidad, el gobierno local quiso acondicionar los accesos para garantizar la seguridad, teniendo en cuenta el tráfico de mercancías y vehículos pesados que soportaba la zona, así como el elevado número de turismos.

En la nueva fase de mejoras, que se está realizando con una inversión de 128.809 euros, los trabajos se centran en el vial sur-este de la zona empresarial, que discurre entre el recinto del grupo ODL y las antiguas instalaciones de Intavalsa, actualmente propiedad de Urovesa.

Las actuaciones incluyen también la ampliación de la vía destinada a la circulación de los vehículos, la creación de aceras, instalación de tuberías, la pavimentación de la carretera y el pintado de la señalización, incluyendo las plazas de aparcamiento.

El Concello y la Xunta cofinancian estos trabajos a través de una línea de ayudas para parques empresariales.

