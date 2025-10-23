Mi cuenta

Valga 

Valga prevé terminar la próxima semana los trabajos de mejora en la Casa do Concello

El objetivo es solucionar problemas derivados de la antigüedad del edificio

Fátima Pérez
23/10/2025 08:25
Operarios instalando nuevo mobiliario en la Casa Consistorial
Cedida

Valga continúa las obras en la Casa Consistorial para mejorar tanto la accesibilidad al edificio como la prestación de servicios, y prevé que los trabajos finalicen la próxima semana. El objetivo es solucionar problemas derivados de la antigüedad del edificio.

Las actuaciones en la parte exterior consisten en la colocación de una barandilla de acero inoxidable en la rampa de entrada y una cubierta que proteja de las lluvias.

En el interior, una de las zonas afectadas son los baños de la planta baja, que se están renovando por completo, con cambios en fontanería, pavimento, alicatados y colocación de nuevos elementos sanitarios. Uno de los aseos contará, además, con equipamiento para personas con movilidad reducida.

También se está acondicionando la Oficina Técnica, con nuevo suelo, falso techo, el pintado de las paredes y nuevo mobiliario.

Estas obras suponen una inversión de 50.000 euros, cofinanciados entre el Concello y la Xunta de Galicia a través de una línea de ayudas destinada a la mejora de las infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios municipales.

