Vecinos de Valga se forman en educación financiera para evitar fraudes y gestionar finanzas

Los 18 alumnos que participaron en el último taller de educación financiera Cedida

El programa de educación financiera que el Banco de España desarrolla en las Aulas Cemit, celebró ayer en Valga un nuevo taller que abordó temas relacionados con los billetes y monedas de euro, en el que participaron 18 personas. El objetivo de la actividad era que los asistentes aprendieran a gestionar sus finanzas personales de forma fiable y segura, minimizando riesgos.

Además, también aprendieron a detectar billetes o monedas falsos y obtuvieron más información sobre los derechos de los consumidores a pagar en efectivo, explicando también alguno de los métodos actuales que se aplican en los negocios como el “cashback” o el “cash in shop”.

Próximos talleres

Mañana continuarán las actividades de educación financiera con un nuevo taller que tratará los diferentes medios de pago, métodos de financiación y se explicará también cómo afecta la inflación en el día a día, incluyendo prácticas en los equipos informáticos del aula.

La última jornada será el próximo día 28 de octubre y en ella los asistentes aprenderán a diseñar un presupuesto para facilitar el control de sus finanzas y recibirán consejos para evitar fraudes.