Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Valga reparte los viajes del Imserso en un sorteo con mucha demanda

Fátima Pérez
22/10/2025 08:15
Los vecinos de Valga viajarán en 2026 a Alicante y Fuerteventura
Los vecinos de Valga viajarán en 2026 a Alicante y Fuerteventura
Cedida

Un total de ochenta vecinos de Valga viajarán en 2026 a Alicante y Fuerteventura, con el programa Imserso tras un sorteo en el que participaron un total de 117 solicitantes y que repartió 80 plazas.

En dos de los viajes ofertados se registró más demanda que plazas: el desplazamiento a Fuerteventura en febrero, con 20 plazas y 27 inscritos, y el de Alicante en abril -el destino más solicitado- con 51 peticiones para 20 plazas.

Además del sorteo, también se estableció el orden de la lista de espera, en caso de que se produzcan renuncias.

El tercer viaje, también a Alicante pero en febrero, ofertaba 40 plazas y se presentaron 39 inscripciones, por lo que la vacante se sorteó entre las personas excluidas de las otras ofertas.

Te puede interesar

Cris Loureiro defiende un balón en el último partido en casa

El Cortegada se pone a punto para su maratón de este fin de semana
María Caldas
Los 18 alumnos que participaron en el último taller de educación financiera

Vecinos de Valga se forman en educación financiera para evitar fraudes y gestionar finanzas
Fátima Pérez
El Duque Atlético Vilaxoán se impuso al Albariño el sábado en O Pombal por 1-4

Lucha abierta en Primera
Gonzalo Sánchez
Formación del Taragoña, que lleva pleno de victorias en la Segunda de veteranos de la delegación de Santiago

El Taragoña firma el cuatro de cuatro y lidera la Segunda
Gonzalo Sánchez