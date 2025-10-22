Valga reparte los viajes del Imserso en un sorteo con mucha demanda

Los vecinos de Valga viajarán en 2026 a Alicante y Fuerteventura Cedida

Un total de ochenta vecinos de Valga viajarán en 2026 a Alicante y Fuerteventura, con el programa Imserso tras un sorteo en el que participaron un total de 117 solicitantes y que repartió 80 plazas.

En dos de los viajes ofertados se registró más demanda que plazas: el desplazamiento a Fuerteventura en febrero, con 20 plazas y 27 inscritos, y el de Alicante en abril -el destino más solicitado- con 51 peticiones para 20 plazas.

Además del sorteo, también se estableció el orden de la lista de espera, en caso de que se produzcan renuncias.

El tercer viaje, también a Alicante pero en febrero, ofertaba 40 plazas y se presentaron 39 inscripciones, por lo que la vacante se sorteó entre las personas excluidas de las otras ofertas.