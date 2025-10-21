Una conductora ilesa tras golpear contra el quitamiedos y volcar en la PO-548

Turismo volcado a la altura de Cordeiro Cedida

Un coche volcó a primera hora de esta mañana en la PO-548 a la altura del alto de Cordeiro, en Valga, y movilizó a los servicios de emergencias.

Tal y como apunta Protección Civil de Valga, la conductora se salió del arcén derecho de la carretera, golpeó contra el quitamiedos, revotó y volcó sobre el vial.

Al parecer la conductora del turismo solo sufrió daños leves, pero al lugar se desplazaron tanto el GES Padrón, como una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, una grúa, Protección Civil de Valga y mantenimiento de carreteras.

Los operarios retiraron el vehículo hacia un lado lo antes posible para poder regular el tráfico y facilitar la circulación.