El BNG propone utilizar terrenos municipales para construir más vivienda pública en Valga

Terrenos edificables en Valga que propone el BNG Cedida

El BNG de Valga solicitará en el próximo Pleno del Concello que el gobierno local busque un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda pública en cuatro parcelas edificables de titularidad municipal situadas en Ponte Valga.

Tal y como apunta el grupo municipal del Bloque, el gobierno decidió poner estos terrenos a la vente incluyendo la cantidad de 75.000 euros como previsión de ingreso en anteriores presupuestos, una decisión que los nacionalistas consideran una muestra evidente de la “delicada situación económica” que atraviesa el Concello. “Mentres outros concellos están a aproveitar os fondos europeos e os plans de vivenda para construír vivenda pública o goberno municipal do Partido Popular limita o futuro de Valga con macroproxectos que non son unha prioridade”, apunta el portavoz del BNG de Valga, Fran Devesa.

También aseguran que este proyecto podría optar a ayudas de Fondos Europeos y piden al gobierno de Bello Maneiro que realice un estudio y una campaña informativa sobre vivienda, para conocer los datos reales de las residencias deshabitadas, las que deben ser rehabilitadas y con ello promover la inscripción en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda en Galiza.