Valga

Valga viaja a Tui y Cambados a Sálvora con el programa +Convivencia

Esta nueva propuesta de actividades de la Diputación movilizará este fin de semana a un total de 242 personas

Fátima Pérez
17/10/2025 08:43
Excursion ribeira sacra valga (2)
Una excursión de los vecinos de Valga a la Ribeira Sacra
D.A.

La Diputación de Pontevedra continúa este fin de semana con las salidas programadas en el marco del programa provincial +Convivencia, con nuevas actividades que movilizarán a un total de 242 personas procedentes de cuatro municipios, entre ellos Valga y Cambados.

Los vecinos y vecinas que participan estos días en el programa visitarán la isla de Sálvora, el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro y Tui, y realizarán una ruta en BTT (bicicleta de montaña).

Las salidas del programa  comienzan mañana, sábado 18 de octubre, con 92 personas del ANPA del CEIP de Baño (Valga) visitando Tui. Ese mismo día, otros 55 participantes del ANPA CEIP Enrique Barreiro de Vilariño (Cambados) conocerán la Illa de Sálvora.

El programa de la Diputación cuenta con un presupuesto de 275.000 euros que permite que 229 entidades sin ánimo de lucro conozcan el patrimonio natural, artístico, etnográfico y cultural de la provincia de Pontevedra.

La Diputación concedió a cada entidad una ayuda de hasta 1.200 euros para que puedan gestionar y diseñar con total autonomía su actividad, fomentando la contratación de empresas locales y estimulando la economía del entorno. 

