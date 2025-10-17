Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

El Belén más “vivo” de Arousa cumple 30 años y lo celebra con inauguración anticipada

La asociación Amigos do Belén ya trabaja en su montaje para tener todo listo el próximo 30 de noviembre

Fátima Pérez
17/10/2025 21:45
La asociación Amigos do Belén trabaja en el montaje del Nacimiento desde principios de este mes
El Belén más popular de la comarca arousana, el Nacimiento Artesanal en Movimiento de Valga, cumple treinta años y lo celebra inaugurando su exposición antes de lo previsto, el último domingo de noviembre.

Fue en 1995 cuando un taller de manualidades dio origen a la que ahora se ha convertido en una de las iniciativa comunitaria más exitosa del municipio. Tanto es así que las cifras hablan por sí solas, con más de 45.000 visitas en las últimas ediciones, y el objetivo lo tienen claro: seguir creciendo.

Con esa intención trabajan ya en el local de Campaña los miembros de la asociación Amigos do Belén, que este año adelantaron el comienzo de los trabajos para hacer lo mismo con la inauguración.

Fechas y horarios

El Belén 2025 se estrenará el último domingo de noviembre y se podrá visitar hasta el 11 de enero, de lunes a sábado en horario de tarde y los domingos también por la mañana. Todo para dar más margen a que los visitantes se acerquen y descubran las nuevas incorporaciones. Los cambios serán notables respecto al año pasado, ya que se modificará la ubicación de algunas de las principales estructuras y construcciones del montaje.

Además, como siempre, se expondrán nuevas figuras y escenas, algunas con movimiento, y muchas de ellas representarán personajes populares y de relevancia social y política o acontecimientos que marcaron la actualidad a nivel local, nacional e internacional durante los últimos meses.

Los miembros de Amigos do Belén comenzaron los trabajos a principios de este mes para darle vida a un Belén declarado de Interés Turístico de Galicia.

