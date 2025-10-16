Urovesa recibe 132 millones para crear un nuevo vehículo militar

Las instalaciones de la empresa valguesa Urovesa Mónica Ferreirós

El Gobierno de España hace público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un Real Decreto en el que se regulan las concesiones directas de préstamos a varias empresas para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo, con la empresa valguesa Urovesa entre las beneficiarias con un préstamo que asciende a los 132 millones de euros.

El programa de la compañía de Valga ‘Vehículo Exploración y Reconocimiento’ (VERT), responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de la capacidad de explorar, reconocer y vigilar el terreno desde una posición segura, proporcionando “superioridad en el enfrentamiento”, lo que según recoge el BOE debe considerarse una capacidad militar esencial que permite la ejecución precisa de operaciones, tanto en primera línea como en líneas sucesivas, contando con toda la información necesaria para la toma de decisiones.

Este préstamo, y los que también contempla esta disposición, tendrá carácter plurianual y se imputará a la aplicación de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Industria.

En cuanto a la distribución de la financiación estará prevista por anualidades. Así, en este año 2025 Urovesa recibirá 67 millones de euros, 40 en 2026 y 25 millones en 2027, sumando con esto el total de los 132 millones que el Ministerio de Industria y Turismo destina al programa.

La devolución de los préstamos al Tesoro Público se realizará por cada entidad beneficiaria y programa según el calendario y procedimiento que se establezcan en las órdenes de concesión.

Un ejemplo de excelencia

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, no ha dudado en felicitar a la empresa por ser un “exemplo de excelencia e referencia internacional”.

“Cando falamos de incrementar o gasto en defensa, falamos destas cousas. E falamos de emprego local no territorio, como o que representa Urovesa”, subrayó el subdelegado.