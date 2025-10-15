La plaza del Concello acoge una muestra sobre los 50 años de la Casa de Rosalía

Exposición de Rosalía de Castro en Vilagarcía de Arousa Mónica Ferreirós

La Plaza Manuel Vicente Cousiño inaugura la exposición ‘A Casa de Galicia. 50 años de la Casa de Rosalía’, una muestra que estará disponible hasta el próximo 2 de noviembre. Esta exhibición repasa la historia del museo y recuerda el hito que supuso, en pleno franquismo, conseguir comprar, restaurar y musealizar esta Casa gracias a la colaboración de miles de personas, entre ellas el valgués Xesús Ferro Couselo, miembro de la primera Junta de Gobierno del Patronato Rosalía de Castro.

Hoy a las 19:00 horas tendrá lugar el acto de inauguración, seguido de una visita guiada, en el que estarán presentes el presidente de la A.C. Os Penoucos, Miguel Lois —organizador de la exposición—, y el escritor Manuel Lorenzo Baleirón, miembro del Patronato de la Fundación Rosalía de Castro, propietaria de la muestra.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por la historia de esta Casa-Museo, que se abrió al público en 1971, gracias a la implicación de miles de personas y entidades de todo el país y de la emigración.

Tal y como apunta la historia, poco después de la muerte de Rosalía, la casa de A Matanza quedó vacía. Tras varios intentos, fue comprada en 1946 por Xosé Villar Granjel y Xosé Mosquera.

El Patronato Rosalía, creado en 1947, acabó siendo un refugio del galleguismo, con actos como la Misa de Rosalía en Bonaval. Después, durante la presidencia de Sixto Seco en 1971 y bajo la dirección de Fernández-Albalat, este espacio se pudo inaugurar como Casa-Museo.