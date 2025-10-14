Mi cuenta

Diario de Arousa

Valga

Valga y Prat de Comte sellan su hermandad por el aguardiente con un acuerdo oficial

Antes de formalizarse este acuerdo pasará por el Pleno para ser respaldado por la Corporación

Fátima Pérez
14/10/2025 19:54
Bello Maneiro y el alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla
Bello Maneiro y el alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla
Cedida

El alcalde, José María Bello Maneiro, la concejala Carmen Gómez y los técnicos municipales Santiago Chenlo y Francisco Jamardo se desplazaron a la localidad de Prat de Comte, en Tarragona, para asistir a la XXII Festa de l’Aiguardent. Una visita institucional que sirvió para afianzar las relaciones que ambos pueblos mantienen por su pasión en la elaboración del aguardiente.

Bello Maneiro y el alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, firmaron un acuerdo para hacer oficial el hermanamiento ante su vínculo con el aguardiente, “unha tradición arraigada na historia e na identidade dos dous pobos”, según destacan.

Antes de formalizarse, este hermanamiento pasará por el Pleno para ser respaldado por la Corporación.

El objetivo es continuar fomentando la amistad, la cooperación y los intercambios culturales, sociales y económicos entre Valga y Prat de Comte, así como promover las tradiciones relacionadas con la destilación y la cultura del aguardiente.

Las primeras relaciones entre Valga y Prat de Comte se remontan a los años 2000, cuando se celebró la primera edición de la Festa de l’Aiguardent, con la asistencia de destiladores de Valga que “exportaron” a la villa su sistema de destilación. 

