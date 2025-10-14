Valga y Prat de Comte sellan su hermandad por el aguardiente con un acuerdo oficial
El alcalde, José María Bello Maneiro, la concejala Carmen Gómez y los técnicos municipales Santiago Chenlo y Francisco Jamardo se desplazaron a la localidad de Prat de Comte, en Tarragona, para asistir a la XXII Festa de l’Aiguardent. Una visita institucional que sirvió para afianzar las relaciones que ambos pueblos mantienen por su pasión en la elaboración del aguardiente.
Bello Maneiro y el alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, firmaron un acuerdo para hacer oficial el hermanamiento ante su vínculo con el aguardiente, “unha tradición arraigada na historia e na identidade dos dous pobos”, según destacan.
Antes de formalizarse, este hermanamiento pasará por el Pleno para ser respaldado por la Corporación.
El objetivo es continuar fomentando la amistad, la cooperación y los intercambios culturales, sociales y económicos entre Valga y Prat de Comte, así como promover las tradiciones relacionadas con la destilación y la cultura del aguardiente.
Las primeras relaciones entre Valga y Prat de Comte se remontan a los años 2000, cuando se celebró la primera edición de la Festa de l’Aiguardent, con la asistencia de destiladores de Valga que “exportaron” a la villa su sistema de destilación.