Valga

Fuerteventura y Alicante serán los destinos del plan de Turismo Social del Imserso de Valga

Los beneficiarios del programa tendrán de plazo hasta mañana, 15 de octubre, para elegir el destino 

Fátima Pérez
14/10/2025 08:20
Reunión con los mayores de Valga participantes en el programa del Imserso
D.A.

Los vecinos de Valga que tramitaron su inscripción en la temporada 2025/2026 del programa de Turismo Social del Imserso tienen de plazo hasta mañana, día 15 de octubre, para elegir el viaje en el que desean participar.

Las alternativas que se ofrecen este año serán tres: Fuerteventura con salida el próximo 11 de febrero, con duración de 8 días y un precio 478,75 euros por persona; Alicante con salida el 19 de febrero, 10 días de viaje y un precio de 309,22 euros; y otra opción a Alicante con salida el 5 de abril, 10 días de viaje y un precio de 309,22 euros por persona.

El Concello ya informó a los beneficiarios del programa mediante cartas enviadas a sus domicilios donde podrán encontrar el formulario que deben rellenar para elegir el viaje. Una vez hecho esto, deberán entregarlo en las oficinas del Concello antes de que cierre el plazo mañana.

Objetivo del programa

El programa de Turismo Social de Valga tiene como objetivo proporcionar a las personas mayores de 65 años y a otros pensionistas estancias en zonas turísticas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, su salud y a la prevención de la dependencia. 

