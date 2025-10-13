Mi cuenta

Un tractor se precipita por un terraplén y atropella a una mujer en Setecoros

La propietaria dejó el vehículo en punto muerto para retirar un alambre del camino mientras trabajaba en su finca 

Fátima Pérez
13/10/2025 20:25
Helicóptero medicalizado del 061
D.A.

Una mujer resultó herida esta tarde en la parroquia de Setecoros, en el municipio de Valga, cuando un tractor se precipitó por un terraplén y la golpeó. 

Según apunta Protección Civil de Valga, la mujer se encontraba trabajando en su finca cuando bajó del tractor para retirar un alambre que obstaculizaba el camino. El vehículo, que había quedado en punto muerto, comenzó a moverse y se precipitó por un barranco, golpeando a la mujer.

A pesar del impacto, la víctima estaba consciente cuando llegaron los servicios de emergencias. Hasta el lugar se desplazó también el helicóptero medicalizado del 061 para trasladarla al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

