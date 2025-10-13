Las bibliotecas municipales organizan un certamen literario infantil para celebrar el Samaín

Celebración del Samaín en Valga en 2024 D.A.

Las bibliotecas municipales organizan, con motivo del Samaín, el certamen ‘Escríbeme un conto de medo’, abierto a la participación del alumnado de Educación Primaria matriculado en el CEIP Baño-Xanza o en el CEP Xesús Ferro Couselo.

Cada estudiante podrá presentar una única obra y, tal y como establecen las bases, deberá ser un cuento de miedo escrito en gallego, original e inédito. La extensión máxima del relato será de 3 folios escritos por una sola cara, y se firmará con un seudónimo, indicando también el curso.

Desde la organización también piden que el trabajo se presente en un sobre cerrado y, en otro sobre grapado al cuento, deberán figurar el nombre y apellidos, curso y grupo del autor, así como un número de teléfono de contacto.

Los cuentos deberán entregarse en la Biblioteca de Cordeiro, situada en la planta baja del Auditorio, antes del 20 de octubre.

Para este certamen se establecerán dos categorías: una para primero, segundo y tercero de Primaria; y otra para cuarto, quinto y sexto de Primaria. Para todas ellas habrá un premio.