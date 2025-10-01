Mi cuenta

Valga

Esta es la propuesta del BNG de Valga para la Carballeira del Campo de Xanza

El proyecto incluye la eliminación de las especies invasoras

Olalla Bouza
01/10/2025 18:42
Fran Devesa es el portavoz del BNG en Valga -

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Valga propone acondicionar la carballeira del campo de Xanza para la creación de un parque público para disfrute de la ciudadanía. Sería actuar sobre algo más de mil metros cuadrados, repartidos en tres parcelas de titularidad municipal, en las que además de robles bastante antiguos hay otras especies invasoras como falsas acacias o robinias y un eucalipto de gran porte.

La propuesta de los nacionalistas consiste en la creación de una gran zona verde para personas de todas las edades, en las que los dos ejes comuniquen el espacio con su entorno más próximo, además de crearse un camino perimetral, una plaza central y bancos. Para potenciar el carácter intergeneracional, explican, se pondrá en marcha un parque infantil y una zona de elementos biosaludables para personas adultas, así como mesas, bancos y barandillas.

Una actuación "viable"

En cuanto a la vegetación, prevén plantar nuevos robles y eliminar las invasoras. “Este é un proxecto viable, sostible y adaptado ás necesidades reais das veciñas e veciños de Xanza”, señala Fran Devesa, del BNG, que lo contrapone a Porto Piñeiro.

