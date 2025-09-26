Valga pone en marcha por más de 60.000 euros los trabajos de mejora entre O Forno y A Torre

Con esta actuación se pretende mejorar las condiciones de vida de los residentesCedida

Valga inicia los trabajos de mejora del camino entre los lugares de O Forno y A Torre. Esta misma semana comenzaron las labores de acondicionamiento de esta vía de titularidad municipal, en la que se invertirán un total de 61.490,47 euros, con la colaboración económica de la Consellería do Medio Rural a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) y del Plan Camiña.

Las actuaciones recogidas en el proyecto incluyen la limpieza y preparación del terreno, la reposición de tuberías de saneamiento y abastecimiento de aguas, trabajos de drenaje, la pavimentación de 350 metros de camino con base de grava y firme de aglomerado en caliente, y el pintado de la señalización horizontal.

Con esta actuación se pretende mejorar las condiciones de vida de los residentes en la zona, dotándolos de una carretera por la que puedan circular en condiciones de seguridad. Precisamente impulsar las condiciones de vida en las aldeas con estas actuaciones es el objetivo que persigue el Plan Camiña.